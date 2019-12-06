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06.12.2019 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Симферополя задержали дебошира с Урала

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Симферополе задержали 37-летнего жителя Свердловской области, буянившего в нетрезвом состоянии в "стерильной" зоне аэропорта.

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В ожидании посадки на самолет мужчина распивал спиртные напитки в кафе аэропорта. Услышав объявление о начале посадки, он попытался пройти паспортный контроль, но на борт авиалайнера рейса Симферополь - Москва его не допустила служба авиационной безопасности.

Мужчина пошел обратно в кафе, и там его задержали правоохранители. Свердловчанин нарушал общественный порядок и нецензурно выражаться в адрес стражей порядка.

По информации пресс-службы Крымского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Помимо того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление представителя власти.

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