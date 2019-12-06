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06.12.2019 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани будут судить директора УК из-за гибели жильцов

Текст: Наталья Коротченко

Директор управляющей компании в Астрахани ответит перед судом за гибель пожилой супружеской пары от ожогов кипятком, горячая вода хлынула в квартиру из разорвавшегося стояка.

Как сообщили в пресс-службе СК по области, происшествие случилось в доме по улице Зеленой Ленинского района. Спасатели и родственники обнаружили в квартире безжизненные тела пенсионеров, в помещении было 80 градусов жары, а пол залит водой.

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В пресс-службе уточнили, что вечером накануне трагедии жильцы обратились в управляющую компанию из-за течи стояка с горячей водой в ванной, но по телефону им сообщили, что аварийную службу пришлют позже. 71-летний мужчина и его 78-летняя супруга так и не дождались помощи, а ночью стояк разорвало.

Как сообщили в СК, собрано достаточно доказательств, что директор управляющей компании не принял должных мер по предупреждению аварии. Уголовное дело направлено в суд.

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