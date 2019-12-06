В Астрахани нашли цех по "превращению" просроченной икры в свежую

В Астрахани сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили предприятие, на котором дорогостоящая черная икра изготавливалась из просроченного сырья.

Обнаружить деликатесные и потенциально опасные для здоровья консервы удалось благодаря анализу системы электронных ветеринарных сопроводительных документов "Меркурий".

Как сообщает пресс-служба ведомства, с мая по ноябрь в рыбообрабатывающем цеху были расфасовано в потребительскую упаковку около 588 килограммов икры осетровых пород рыб. Деликатесы с новыми сроками годности реализовывались небольшими партиями на территории шести регионов России.

Выявленные в ходе проверки материалы переданы в ветеринарную службу и МВД Астраханской области для принятия соответствующих мер и пресечения правонарушений.