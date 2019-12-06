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06.12.2019 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В крымских горах погиб турист

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым

В Крыму в районе поселка Новый Свет у мыса Капчик погиб сорвавшийся с отвесной скалы турист. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Крымчанин выжил после падения с 30-метровой скалы

Тело погибшего в труднодоступном месте среди каменных развалов обнаружили лесники: сперва они предположили, что турист еще жив, и его можно спасти. Но прибывшие на место ЧП спасатели судакского отряда "Крым-Спас" констатировали смерть мужчины.

- Эвакуировать погибшего спасатели решили морем на лодке "Буревестник", так как транспортировка по горной местности была бы весьма затруднительна, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов. - Погибшего транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.

Личность погибшего пока не установлена, но на вид мужчине было 30-35 лет. Полиция проводит расследование по факту трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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