В крымских горах погиб турист

В Крыму в районе поселка Новый Свет у мыса Капчик погиб сорвавшийся с отвесной скалы турист. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Тело погибшего в труднодоступном месте среди каменных развалов обнаружили лесники: сперва они предположили, что турист еще жив, и его можно спасти. Но прибывшие на место ЧП спасатели судакского отряда "Крым-Спас" констатировали смерть мужчины.

- Эвакуировать погибшего спасатели решили морем на лодке "Буревестник", так как транспортировка по горной местности была бы весьма затруднительна, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов. - Погибшего транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.

Личность погибшего пока не установлена, но на вид мужчине было 30-35 лет. Полиция проводит расследование по факту трагедии.