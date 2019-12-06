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06.12.2019 16:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму мэров обяжут согласовывать вырубку деревьев с Совмином

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил председателю правительства Крыма Юрию Гоцанюку взять под личный контроль процесс обследования и выдачи порубочных билетов в муниципалитетах полуострова.

Глава Крыма отреагировал на скандальную вырубку деревьев сразу в нескольких скверах Симферополя за последнюю неделю. Об этом Аксенов заявил на своей странице в Facebook.

Сначала на улице Гагарина застройщик в интересах построенного рядом бизнес-центра вырубил целый сквер деревьев. А через несколько дней подрядчик строительства коллектора глубокого заложения спилил несколько ценных деревьев на Набережной в парке имени Гагарина. В первом случае администрация Симферополя сослалась на просьбы жителей соседней пятиэтажки, которые якобы попросили организовать парковку под своими окнами. А во втором обвинила подрядчика в самовольной вырубке деревьев - ясеня, клена и каштана - до утверждения проекта канализационного коллектора. Глава департамента городского хозяйства Эльвира Евтухова заявила о намерении наложить штраф на компанию в размере 575 тысяч рублей.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Симферополе завершен ремонт набережной Салгира

- Учитывая широкий общественный резонанс, поручил председателю Совмина РК Юрию Гоцанюку взять под личный контроль работу комиссий по обследованию зеленых насаждений в органах местного самоуправления, принимающих решения о признании зеленых насаждений подлежащими либо не подлежащими вырубке, - заявил Аксенов. - Муниципалитеты будут согласовывать эти вопросы с Советом министров РК.

Также Аксенов обязал мэров информировать общественность, для чего вырубаются деревья в каждом конкретном случае, и какие есть для этого основания.

- Думаю, что если делать это своевременно, то многие проблемы просто не возникнут, - считает Аксенов. - По крайней мере, для их решения не потребуется вмешательство на республиканском уровне.

В свою очередь, глава администрации Симферополя Елена Проценко на сегодняшнем совещании заявила о намерении провести ревизию всех ранее выданных порубочных билетов.

- Полностью разделяю озабоченность и негодование горожан по поводу сноса зеленых насаждений, - сказала Проценко. - По моему указанию проведена ревизия всех ранее выданных порубочных талонов. Саму процедуру их выдачи мы пересмотрим, сделаем ее максимально прозрачной. Параллельно формируем на следующий год план высадки новых деревьев и кустарников в городе.

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