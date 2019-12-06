В поздравлении Зеленского с Днем ВСУ усмотрели посягательство на Крым

Заявляя в День Вооруженных сил Украины о намерении добиться возвращения Крыма, президент Владимир Зеленский фактически встает на путь войны и подстрекает к вооруженному конфликту. Об этом "РГ" заявил первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

- День Вооруженных сил Украины - это их праздник, и так должно быть: государство имеет свою армию, свои праздники и свои символы, никаких вопросов в связи с этим нет, - отметил Фикс в комментарии "РГ". - А то что касается возвращения территорий, то Донбасс и Луганск - это конечно территория Украины, но 9 декабря в рамках Нормандского формата ему объяснят, как правильно возвращать эти территории. А что касается Крыма, такое заявление - это уже международный скандал, и здесь его можно привлечь к ответственности за разжигание очага войны.

По мнению Фикса, упоминание Крыма в поздравлении ко Дню ВСУ - это уже посягательство на территорию соседнего братского государства.

- Если он такое заявляет, ему надо сказать, что он агрессор или подстрекатель агрессии, - уверен Ефим Фикс. - Крым - это другое государство, и заявлять о его возвращении в День ВСУ - это уже война. Это немного иная история, за которую ему надо дать по шапке.

Ранее на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось видеопоздравление с Днем Збройних сил Украины, в котором он пообещал защитникам отечества вернуть "наших людей и наши территории". "Донбасс - это Украина, Луганск - это Украина, Крым - это Украина", - в очередной раз продекларировал Зеленский.