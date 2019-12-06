В Ростове четыре человека отравились угарным газом

В Ростове-на-Дону четыре человека, в том числе семилетний ребенок, живущие в одном из многоэтажных домов на улице Ленина отравились угарным газом.

К счастью, обошлось без жертв, но пострадавшие находятся в больнице. Как отметили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" инцидент произошел из-за нарушений правил при монтаже газового оборудования.

- В ходе обследования места происшествия установлено, что собственник квартиры пятом этаже самовольно установил газовое оборудование, допустив грубейшие нарушения правил безопасности. И тем самым подверг опасности жизнь и здоровье своих соседей, проживающих на втором этаже, - сообщили в ведомстве.

Специалисты обнаружили, что воздуховод от электромеханической вытяжки на пятом этаже и газоход от газового водонагревателя на втором этаже были подключены в один сообщающийся канал. При одновременной работе электромеханической вытяжки и газового водонагревателя происходило поступление угарного газа в квартиру на втором этаже, что привело к отравлению продуктами горения.