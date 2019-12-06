В Волгограде мужчину обвинили в убийстве 17-летней давности

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, поздно вечером 12 декабря 2002 года на территории Тракторозаводского района Волгограда между двумя мужчинами произошел конфликт по поводу денежного долга. 27-летний гражданин ударил ножом в грудь своего 40-летнего собеседника. От полученной раны потерпевший скончался.

Следователи незамедлительно возбудили уголовное дело. Удалось установить все обстоятельства преступления и даже личность подозреваемого. Однако задержать его тогда не успели. Предполагаемого убийцу объявили в федеральный розыск.

Поиски злоумышленника длились 17 лет и увенчались успехом лишь в июне этого года. Его задержали в одном из сел Адыгеи, где все это время беглец прятался у родственников.

Фигуранту предъявлено обвинение. Свою причастность к преступлению он категорически не признает, однако следствию удалось собрать неопровержимые доказательства его вины. Допросили прямых очевидцев убийства, которые спустя столько лет не только вспомнили обстоятельства произошедшего, но и уверенно указали на подследственного.