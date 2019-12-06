Владимир Путин пообещал удвоить грант на конкурс "Доброволец России"

5 декабря, в День волонтера Владимир Путин принял участие в Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи. Президент пообещал, что грант на поддержку конкурса "Доброволец России" будет удвоен, и придумал название новому проекту "Народного фронта" - "Прямая линия. Продолжение". Этот проект позволит решить проблемы сотни тысяч людей, обратившихся к главе государства.

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия добровольческого форума, в котором приняли участие волонтеры из 120 стран мира. "Мы находимся с вами в Сочи. Именно здесь был дан мощный толчок развитию волонтерства и добровольчества в нашей стране в период сочинской зимней Олимпиады, а сейчас волонтеров в нашей стране более 15 миллионов человек - это огромная армия", - отметил президент. По его словам, искусственный интеллект может быть эффективнее человека, но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку - сердца, души, сострадания. "У всех у нас оно есть, а у таких людей, как вы, оно наиболее ярко выражено, что представляет для всех нас особую ценность, потому что это и есть фундамент существования самого человека и человечества", - подчеркнул Путин. Он также пообещал, что грант на поддержку конкурса "Доброволец России" будет удвоен. "Конечно, волонтеры работают бескорыстно, но все-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки", - заметил глава государства.

Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса "Доброволец России-2019" в номинации "Волонтер года". Инесса получила приз за проект творческой инклюзивной студии "Э-моция", миссия проекта - формирование позитивного образа человека с инвалидностью через театральное творчество, а также расширение инклюзивного сообщества.

На полях форума президенту представили новый проект "Народного фронта", который призван мониторить и обрабатывать обращения, которые поступили Владимиру Путину в этом году на "Прямую линию". Такая информация должна позволить волонтерам и местной власти решить проблемы людей. Так, во всех регионах России на площадках региональных отделений ОНФ уже сформированы штабы с привлечением волонтеров, представителей некоммерческих организаций (НКО) и региональных органов власти. "Мы получили сейчас 1,2 миллиона сообщений. Они загружены в систему и розданы в наши штабы", - рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Суть проекта - волонтеры обзванивают обратившихся на "Прямую линию" для уточнения вопросов и по результатам разговора ребята либо решают проблему самостоятельно, либо привлекают для этого НКО или идут в органы власти. Так по стране они уже обзвонили порядка 72 тысяч человек.

Прямо на площадке форума президенту показали, как работает Краснодарский штаб. Например, часть обращений от жителей этого региона была связана с неполучением льготных лекарств. "Мы постарались решить эту проблему без привлечения дополнительных средств. То есть путем перераспределения лекарств, которые находятся на складах. В итоге на сегодняшний момент 49 человек уже получат эти препараты", - рассказала президенту волонтер Настя. Еще одно обращение, которое волонтерский штаб обрабатывал в эти минуты, было от участника Великой Отечественной войны, ветерана 96 лет, который проживает в городе Ейск, мечтает попасть на парад Победы в Москву. "Считайте, что его уже пригласили. Я его лично приглашаю, дадим ему хорошее почетное место, чтобы он все видел. И доставим его в Москву", - отреагировал президент.

Владимиру Путину также рассказали о дискуссии, которая возникла вокруг названия проекта - что лучше: "Помощник президента" или "Прямая линия. Продолжение". "Прямая линия. Вторая серия", - заметил Путин, но остановился на варианте "Прямая линия. Продолжение". Замруководителя исполкома ОНФ Ирина Плещеева рассказала "РГ", что так проект и будет теперь называться.

На полях форума Владимир Путин также встретился с лидерами добровольческого движения. Во время этого общения волонтер поискового движения "Память и слава" Мария Игонина пригласила Путина принять участие в одной из экспедиций поисковиков, которая будет проходить на территории Республики Крым, близ города Керчь. Президент пообещал найти такую возможность. Он заметил, что "память о бойцах, которые погибли, важна, но важна не для них - для нас, для наших детей и наших внуков". Путин также поддержал идею создания единой информационной базы пациентов, которые попали без документов в больницы, но в силу разных обстоятельств их личность не установлена. С такой просьбой обратился волонтер поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев. Он уверен, что с появлением такой базы тысячи людей могут быстрее вернуться в семьи.

Сейчас волонтеров в нашей стране более 15 миллионов человек - это огромная армия

И уже по сложившейся доброй традиции в преддверии Нового года президент присоединился к акции "Елка желаний", которая была установлена на полях добровольческого форума. На стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" глава государства и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний. Оформленные в виде елочных шаров-открыток детские мечты были очень разными. Кто-то мечтает побывать в Москве, кто-то - попасть в Санкт-Петербург и увидеть разводные мосты, побывать в "Эрмитаже". Путин взял шарик с желанием Андрея Кочетова из Ставрополья - оказаться на Красной Поляне в Сочи. "Елка желаний" - акция проекта "Мечтай со мной", в рамках которой исполняются мечты детей-сирот и детей из малоимущих семей.