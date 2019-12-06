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06.12.2019 11:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Часть регионов Урала отстояла ограничения на любительский лов сетями

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинская, Курганская и Тюменская области добились исключения из перечня территорий Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где с 1 января 2020 года будет разрешено использование сетей при любительском лове рыбы. Сети разрешено забрасывать лишь в водоемы ХМАО, ЯНАО и Свердловской области, говорится в постановлении Правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Челябинские рыбаки испугались разрешения на лов рыбы сетями

Как уже сообщала "РГ", ранее все шесть субъектов УрФО были отнесены к территориям российских окраин, население которых испокон веку кормилось рыбой, а потому получило  право добывать ее специально промаркированными сетями. Это решение вызвало недоумение властей нескольких территорий Урала и задело за живое рыбаков-любителей, заявивших, что все это может обернуться разгулом браконьерства, потерей биоресурсов и ростом социального напряжения. С одной стороны новый закон о любительском рыболовстве разрешал рыбозаводчикам взимать плату за любительский лов, а с другой - позволял вылавливать рыбу сетями, из-за чего цены на рыбалку могли резко пойти вверх.  

Особенно эта ситуация  характерна для Челябинской области, три тысячи озер которой благодаря транспортной доступности давно стали излюбленным местом отдыха туристов, в том числе из всех соседних регионов. В суровых климатом ХМАО и ЯНАО до водоемов просто так не добраться, да и запасы рыбы там не в пример богаче. А для Южного Урала разрешенный лов сетями мог обернуться настоящим разорением, о чем представители минсельхоза, местного отдела Росрыболовства и комитета по рыболовству и рыбоводству общественной палаты Челябинской области поспешили напомнить разрабатчикам постановления. И, по всей видимости, были услышаны. 

В раздел постановления правительства РФ "О порядке использования жаберных сетей", в котором перечислялись территории Севера, Сибири и Дальнего Востока, были внесены изменения. И из шести регионов Урала в нем оставлены только три - ХМАО, ЯНАО и Свердловская область (вероятно из-за коренных народов, проживающих на ее севере - Ред.) 

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии из-за геологического разлома, проходящего через Челябинскую область, отнес к Западно-Сибирскому рыбохозяйственному бассейну большую часть Урала и не рекомендовал исключать его регионы из перечня территорий с разрешенным ловом сетями из-за риска нарушения конституционных прав граждан.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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