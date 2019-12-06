Кто сможет хорошо подзаработать накануне Нового года

Среднероссийская зарплата в минувшем ноябре составила около 35 000 рублей. А проще всего "поднять" денег перед грядущими праздниками водителям - к таким выводам пришли аналитики "Авито Работа".

Традиционно накануне зимних каникул работодатели все чаще предлагают вакансии с частичной занятостью, сменным графиком. Таких объявлений на специализированном портале 51 процент. Имеется ввиду сегмент массовых специальностей.

Так, оплата в транспортной сфере (курьер-водитель, грузчик, комплектовщик) за год выросла на 21 процент и составила в среднем около 50 700 рублей в месяц. Автобизнес (услуги личного водителя, такси и даже шофер для Деда Мороза) занимает второе место - 46 200 рублей. На третьем по уровню дохода - профессии в разделе "производство, сырье, сельское хозяйство": 35 000 рублей. Спрос на пекарей, швей, уборщиков возрастает в преддверии корпоративных мероприятий.

"Перед Новым годом можно заработать, даже не имея опыта, так как открываются вакансии упаковщиков подарков, рабочих на кондитерское производство, промоутеров и продавцов на ярмарках", - рассказали эксперты. Средняя зарплата в этой группе - около 29 000 рублей.

Так, жители Москвы могут заработать перед праздниками больше других - 55 628 рублей. Далее идет Ростов-на-Дону - 44 145 рублей. На третьей позиции Екатеринбург - около 38 600 рублей (это на 11 процентов выше, чем в среднем по стране).

В пятерке также оказались Краснодар и Санкт-Петербург с суммами 37 224 и 36 566, соответственно. В Волгограде представитель одной из вышеперечисленных массовых специальностей может подзаработать 30 870 рублей.

Около 29 тысяч "светит" жителям Воронежа, Казани, Тюмени, Самары, Саратова, Уфы и Иркутска.

"Сложнее всего в Красноярске, где средняя зарплата составляет 21 000 рублей, Тольятти (около 22 000) и Перми (чуть более 22 000)", - резюмируют эксперты.