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06.12.2019 12:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские ученые создадут теорию изменения веществ в космосе

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Математики УрФУ создают математические модели, описывающие процессы затвердевания расплавов и растворов под действием различных факторов. В частности, они помогут понять, как поведут себя в космосе различные вещества, например, лекарства.

Фото: iStock/gorodenkoff
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Модели можно применить в биофизике, медицине, материаловедении, инженерии, говорится в сообщении на сайте университета. Результаты пригодятся наноиндустрии и при разработке материалов с новыми свойствами.

Сейчас исследователи изучают процесс в веществах, который схож с замерзанием воды в озерах и затвердеванием лавы. Они строят математическую модель материала, изучают ее, а потом подставляют в нее нужные характеристики, чтобы рассчитать свойства под конкретную задачу. Например, для полета в космос. Такой подход поможет создавать материалы с определенной твердостью, вязкостью, прочностью и так далее.

Общество Наука Общество Космос Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Уральский федеральный университет
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