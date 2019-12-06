Уральские ученые создадут теорию изменения веществ в космосе

Математики УрФУ создают математические модели, описывающие процессы затвердевания расплавов и растворов под действием различных факторов. В частности, они помогут понять, как поведут себя в космосе различные вещества, например, лекарства.

Модели можно применить в биофизике, медицине, материаловедении, инженерии, говорится в сообщении на сайте университета. Результаты пригодятся наноиндустрии и при разработке материалов с новыми свойствами.

Сейчас исследователи изучают процесс в веществах, который схож с замерзанием воды в озерах и затвердеванием лавы. Они строят математическую модель материала, изучают ее, а потом подставляют в нее нужные характеристики, чтобы рассчитать свойства под конкретную задачу. Например, для полета в космос. Такой подход поможет создавать материалы с определенной твердостью, вязкостью, прочностью и так далее.