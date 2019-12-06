Новости

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов 16:23
СК прекратил дело в отношении участника акции в Москве 27 июля Фомина 16:23
Болгария опровергла информацию о возведении у себя базы НАТО 16:20
Зачем в Риге запустили процесс роспуска думы 16:19
Сенаторы избрали Наталью Кочанову спикером Совета Республики Беларусь 16:13
Путин и Лукашенко обсудят в Сочи перспективы интеграции 16:12
В Крыму мэров обяжут согласовывать вырубку деревьев с Совмином 16:08
Один из самых ранних образцов ПК впервые показали на видео 16:08
Geely рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году 16:00
Устроители концерта Scorpions на Урале отказали в выплатах VIP-зрителям 15:57
В Донбассе отвергли инициативу Киева о "муниципальных стражах" 15:56
В Северной Осетии госдолг в 2019 году снизился на 224 млн рублей 15:53
В Китае раскопали 4000-летние круглые объекты 15:49
Мечта Голливуда: в США рассказали о необычном российском оружии 15:43
Матвиенко призвала не распространять маркировку на "пирожки и конфеты" 15:41
Вышел трейлер фантастического сериала с Мишель Монахэн "Мессия" 15:20
Почта России выпустила открытку с малой планетой "Челябинск" 15:10
Роскошный доспех кельтского вождя назвали "находкой тысячелетия" 15:10
Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить 15:06
В самарской поликлинике инвалида заставили снимать гипс кусачками 15:03
Volkswagen анонсировал купеобразный кроссовер на базе Polo 15:01
Анна Нетребко споет "Тоску" на премьере в "Ла Скала" 15:00
Опрос: Большинство украинцев выступают за компромисс по Донбассу 14:58
Главаря банды, убившей главу ингушского центра "Э", привезли на допрос 14:55
Путин назвал условие для транзита газа через Украину 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Устроители концерта Scorpions на Урале отказали в выплатах VIP-зрителям

Текст: Екатерина Призова

Организаторы октябрьского выступления группы Scorpions в Екатеринбурге не смогли договориться со зрителям VIP-партера, которые заявили о некачественно оказанной услуге.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Новосибирец взыскал компенсацию за мат на концерте "Ленинграда"

Ранее несколько посетителей концерта, выложивших по 10-12 тысяч рублей за место, не смогли (по их словам) разглядеть происходящего на сцене, так как перед ними оказалось ограждение. При этом, отмечали зрители, на плане зала перед VIP-партером фан-зоны не было и ничто не должно было мешать обзору.

Концертное агентство извинилось перед зрителями, но 40 человек все же начали требовать компенсацию на общую сумму в полмиллиона рублей.

Адвокат, представляющий интересы агентства, сообщил сегодня агентству РИА Новости, что компания отказала заявителям в удовлетворении претензии и готова доказывать свою правоту в суде. "Мы считаем, что устроитель исполнил все обязательства перед зрителями", - сказал он.

Происшествия Правосудие Суд Культура Музыка Рок Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал условие для транзита газа через Украину
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Ракета "Союз-2.1а" с космическим "грузовиком" запущена к МКС
Вильфанд рассказал о погодных изменениях на Новый год