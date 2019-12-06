Устроители концерта Scorpions на Урале отказали в выплатах VIP-зрителям

Организаторы октябрьского выступления группы Scorpions в Екатеринбурге не смогли договориться со зрителям VIP-партера, которые заявили о некачественно оказанной услуге.

Ранее несколько посетителей концерта, выложивших по 10-12 тысяч рублей за место, не смогли (по их словам) разглядеть происходящего на сцене, так как перед ними оказалось ограждение. При этом, отмечали зрители, на плане зала перед VIP-партером фан-зоны не было и ничто не должно было мешать обзору.

Концертное агентство извинилось перед зрителями, но 40 человек все же начали требовать компенсацию на общую сумму в полмиллиона рублей.

Адвокат, представляющий интересы агентства, сообщил сегодня агентству РИА Новости, что компания отказала заявителям в удовлетворении претензии и готова доказывать свою правоту в суде. "Мы считаем, что устроитель исполнил все обязательства перед зрителями", - сказал он.