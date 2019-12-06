В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода. Мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сообщили в пятницу в ГИБДД Челябинска.

- Сегодня в 9.15 утра на пересечении проспекта Победы и улицы Российской 55-летний водитель микроавтобуса "Рута", следующего по маршруту № 478 Копейск - Челябинск, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, пробив при этом перильное ограждение и совершив наезд на пешехода и стойку рекламной конструкции.

Пострадал 35-летний мужчина. По свидетельству очевидцев, его пришлось вытаскивать из-под бампера маршрутки, которая протащила его несколько метров. Состояние мужчины оценивается, как тяжелое: у него серьезные травмы головы и грудной клетки.