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06.12.2019 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода. Мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сообщили в пятницу в ГИБДД Челябинска.

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- Сегодня в 9.15 утра на пересечении проспекта Победы и улицы Российской 55-летний водитель микроавтобуса "Рута", следующего по маршруту № 478 Копейск - Челябинск, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, пробив при этом перильное ограждение и совершив наезд на пешехода и стойку рекламной конструкции.

Пострадал 35-летний мужчина. По свидетельству очевидцев, его пришлось вытаскивать из-под бампера маршрутки, которая протащила его несколько метров. Состояние мужчины оценивается, как тяжелое: у него серьезные травмы головы и грудной клетки.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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