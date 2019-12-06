В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли три человека

На 305 километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском район сегодня около восьми утра столкнулись машины Hyundai и LADA Priora.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, водитель отечественного автомобиля пошел на обгон, когда случилась авария.

Погибли три человека, находившиеся в Lada Priora. Травмы получили водитель и пассажир иномарки. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.

"Движение по трассе не ограничено", - передает пресс-служба полицейского ведомства.