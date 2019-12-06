В Екатеринбурге открылась европейская рождественская ярмарка

Почетное консульство Австрийской Республики в Екатеринбурге организовало рождественскую ярмарку. Что характерно, здесь можно познакомиться не только с традициями этого центральноевропейского государства, но и с особенностями зимнего праздника в других странах - Германии, Италии, Франции, Азербайджана, Армении и других.

Особое внимание уделили устроители национальным угощениям. Здесь есть и привычные уже пунш, долма и французский луковый суп. И такие экзотические как куртёшкалач - традиционная для румынских венгров из Трансильвании выпечка цилиндрической формы, которую делают обычно над открытым огнем. Или лангош - лепешка из дрожжевого теста, которая жарится в кипящем масле, подается с чесночным соусом, сметаной и сыром: это довольно популярный фастфуд на ярмарках Венгрии, Чехии, Словакии, Сербии и Румынии.

Обещаны на празднике дегустация глинтвейна, выступления артистов и народных коллективов, мастер-классы. Продлится ярмарка до седьмого января.