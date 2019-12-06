В каких городах России выросли цены на аренду однокомнатных квартир

Аналитики составили рейтинг по динамике цен на аренду квартир с августа по ноябрь. По итогам осени первое место занял Владивосток, где стоимость поднялась 5,8 процента. На последней позиции оказался Сочи, где цены упали на 14,2 процента.

В целом по данным портала недвижимости Domofond.ru, аренда среднестатистической однушки стала выше в 49 из 76 крупных городов, которые приняли участие в исследовании.

Итак, лидер по росту цен - Владивосток, где квартира подорожала с 14 921 рублей в месяц до 15 789. На втором месте - Набережные Челны с ростом 5,5 процента (12 087 рублей за аренду однушки раньше, и 12 747 по итогам осени). Чуть отстает Петрозаводск: удорожание на 5,4 процента, аренда обойдется в 12 291 рублей в месяц.

Поднялась стоимость также в Хабаровске, Улан-Удэ, Чите, Стерлитамаке, Омске и Санкт-Петербурге. Замыкает десятку Подольск, где рост стоимости аренды составил четыре процента.

Самое большое падение ставок отмечается в Сочи (аналитики связывают это с окончанием курортного сезона). Арендовать здесь однушку в ноябре можно было в среднем за 20 800 рублей. Второе место - у Севастополя (причина та же - конец сезона отпусков): падение составило 5,5 процента, цена на конец осени - 19 654 рубля. Третью позицию с конца занимает Костром: снижение на 4,2 процента, 9 517 рублей в месяц за аренду однушки.

Саратов, Тамбов, Саранск, Пенза, Архангельск, Орел и Нижний Новгород - в этих городах в ноябре снимать жилплощадь также стало дешевле.

В 12 из 16 миллионников цены на аренду жилья выросли, говорится в исследовани. Больше других - в Омске и в Санкт-Петербурге: на 4,3 процента (до 11 835 24 552 рублей в месяц, соответственно). Третье место - у Воронежа, где рост составил 3,4 процента, а цена средней однушки - 11 206 рублей.

В Челябинск рост стоимости найма составил 1,4 процента, квартира тут обойдется в 11 357 рулей в месяц в среднем. В Екатеринбург рост менее процента - 0,8, арендовать однокомнатную жилплощадь тут можно за 17 657 рублей.

"Ставки снизились только в четырех мегаполисах. Это Нижний Новгород, Пермь, Волгоград и Ростов-на-Дону", - резюмируют аналитики.