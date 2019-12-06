В Кольцово двух нетрезвых пассажиров не пустили на рейс до Шри-Ланки

Двое уроженцев Челябинской области не смогли вылететь накануне из екатеринбургского международного аэропорта Кольцово на Шри-Ланку, так как стали фигурантами административного дела.

На пятидесятилетних мужчину и женщину обратили внимание сотрудники транспортной полиции: на пункте досмотра терминала "В" пассажиры ругались матом и не реагировали на замечания сотрудников аэропорта.

Полицейские попытались призвать пьяных на вид буянов к порядку, но те проигнорировали требования. В результате правонарушителей решили препроводить в дежурную часть. Там выяснилось, что оба они жители Челябинск. Они должны были вылетать рейсом Екатеринбург - Коломбо но по пути в аэропорт начали пить.

"Их доставили в больницу на освидетельствование, наличие алкогольного опьянения подтвердилось. После того, как пассажиры протрезвели, на них составили протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. В тот день нарушители не успели на свой рейс", - рассказала "РГ" пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова.

Решается вопрос о привлечении граждан и к уголовной ответственности: мужчина публично оскорбил нецензурной бранью сотрудника полиции, а женщина нанесла полицейскому телесные повреждения. Проверку этих данных проводит сейчас уральское следственное управление на транспорте СК РФ. сообщили правоохранители.