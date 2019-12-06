В Кургане сотрудник сотовой компании продавал номера телефонов и паспортов

Более двадцати уголовных дело возбуждено против жителя Кургана за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.

Преступления раскрыли оперативники из регионального управления ФСБ. По информации ведомства, на сотрудника сотовой компании через мессенджер вышли неизвестные люди и предложили за вознаграждение передавать им телефонные номера и паспортные данные граждан. Сведения, которые он продавал, могли потом использоваться при совершении мошеннических схем.

- С августа по сентябрь 2019 года менеджер по продажам незаконно передал заказчикам персональные данные свыше 100 абонентов, - сообщила официальный представитель УФСБ Оксана Савакова. - Расследование продолжается.

Санкция статьи 183 УК РФ, которую инкриминируют обвиняемому, предусматривает до 5 лет лишения свободы.