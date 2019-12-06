Регионы получат в 2020 году 0,5 млрд на развитие информационных систем

Правительство России приняло постановление о правилах предоставления и распределения субсидий регионам на развитие информационных систем. В 2020 году на эти цели будет направлено 500 млн руб. Их получателями станут 84 субъекта региона (кроме Москвы), сообщили в Минкомсвязи.

Развитие региональных информационных систем необходимо для перехода на третью версию системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Она позволяет передавать информацию между ведомствами значительно быстрее и, как результат, обеспечивает оперативность и качество предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу.

В частности, третья версия СМЭВ позволяет реализовать проект суперсервисов - нового типа государственных услуг, без использования бумаг и визитов в государственные органы. Пользователь может получить комплекс услуг, соответствующих той или иной жизненной ситуации, буквально в "один клик".

"Переход на третью, более современную, версию системы обеспечит гарантированный оперативный обмен сообщениями между ведомствами, в том числе с файлами большого объема и реестрами данных. Эти внутренние изменения положительно скажутся на качестве электронных госуслуг", - прокомментировал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.