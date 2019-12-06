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06.12.2019 15:10
Рубрика: Общество

Роскошный доспех кельтского вождя назвали "находкой тысячелетия"

Текст: Денис Передельский
Фото: Trustees of the British Museum Фото: Trustees of the British Museum
Фото: Trustees of the British Museum

В Великобритании археологи признали уникальный щит железного века "самым важным британским кельтским произведением тысячелетия". Этот артефакт был найден в 2017 году в роскошной могиле вождя кельтов в Йоркшире.

Как сообщает Daily Mail, британские археологи обнародовали первые результаты детального исследования артефактов, обнаруженных в кельтском захоронении. Первоначально оно привлекло к себе вниманием тем, что в могиле вместе с неизвестным кельтским вождем находилась запряженная двумя лошадьми колесница.

Фото: L. Ferro, G. Magli, M. Osanna / Pompeii archaeological site / School of Architecture at the Politecnico of Milan
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Уже это указывало на высокий социальный статус погребенного. Кстати, в могиле недалеко от колесницы находились останки еще одного человека, а также принесенных в жертву свиней. Также в захоронении было найдено немало артефактов, в том числе бронзовый щит, возраст которого составляет около 2000 лет. Он лежал в колеснице под останками человека.

Кропотливая работа по реставрации и консервации щита позволила обнаружить на его лицевой стороне сложный узор, которым он был украшен. После этого стало ясно, что именно щит, диаметр которого составляет 75 см, является наиболее ценной из находок. Хотя в захоронении также нашли немало драгоценностей, включая бронзовую брошь.

Более того, исследователи назвали его самой важной британской находкой тысячелетия в сфере изучения культуры кельтов. По сути, щит признан не оружием, а произведением искусства. Его дизайн не похож на дизайн ни одного другого щита того периода времени.

Он немного напоминает только найденный в 1849 году на реке Темза так называемый Уондсвортский щит, который хранится в Британском музее. Однако на Йоркширском щите имеется зубчатая кайма, и это уникальная конструктивная особенность, не сопоставимая ни с одной другой находкой железного века по всей Европе.

Считается, что сложные в изготовлении щиты были атрибутом власти или символом высокого статуса, но никогда не использовались в бою. Однако в данном случае археологи нашли на артефакте прокол от удара мечом, а также следы ремонта.

Исследование показало, что этот щит не раз побывал в боях. Кстати, он был изготовлен между 320-174 годами до нашей эры. Также установлено, что его владелец умер в возрасте не менее 46 лет, причем не от ран. Для того периода времени это был преклонный возраст.

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