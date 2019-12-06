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06.12.2019 15:01
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Аккредитацию вузов могут отменить

Текст: Мария Агранович
Аккредитация вузов может быть заменена оценкой качества подготовки студентов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском совещании с ректорами вузов в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что отмена госаккредитации вузов - лишь идея и говорить о скорых кардинальных переменах здесь рано. Но совершенствовать систему необходимо, и новая модель должна прийти на смену действующей системе с 2021 года в рамках так называемой "регуляторной гильотины".
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости.

"По действующему законодательству, мы проверяем программы на соответствие стандартам. Мы проверяем "бумагу". И очевидно, что это не настолько эффективно, чтобы понять, какое действительно качество подготовки обучающихся в том или ином вузе", - сказал Сергей Кравцов.

По его словам, такая система контроля сыграла свою роль и позволила очистить образовательный рынок от вузов, занимавшихся профанацией образования и торговлей дипломами: "За шесть лет практически все вузы прошли через эти проверки. Дальше нужно что-то менять" .

Фото: iStock
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Что предлагается к обсуждению?

Уйти от выездных документарных проверок качества образования. И введение взамен аккредитации как раз оценки подготовки обучающихся.

Напомним, госсаккредитация - одно из направлений регламентации образовательной деятельности вузов вместе с лицензированием и госконтролем. Сейчас Рособрнадзор проводит плановые и внеплановые проверки университетов, по итогам которых выносятся либо предупреждения, либо решения об отмене аккредитации или отзыве лицензии. А предлагается сделать упор на профилактику нарушений, а не на наказания.

По словам Кравцова, нужно "уйти от воздействия на всю образовательную организацию в целом и перейти к точечному воздействию на тех лиц, которые допустили те или иные нарушения, которые привели к той или иной ситуации".

Базовая идея Рособрнадзора - переход от проверки и наказаний к мониторингу. Ректор МГУ им. Ломоносова и президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий предложил создать Национальный совет по совершенствованию аккредитации. Он подчеркнул, что при этом не должно быть нарушено единство образовательного пространства, а новая модель должна учитывать особенности разных вузов.

Между тем

Эксперты Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки проанализировали нарушения, которые чаще всего встречаются у вузов при прохождении государственной аккредитации.

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Самым распространенным "проколом" стало несоответствие способов проведения производственной практики образовательным госстандартам. Также вузы грешат отсутствием доступа к изданиям электронных библиотек, указанным в рабочих программах. А еще квалификация руководящих работников вуза порой не соответствует установленным квалификационным характеристикам.

На что еще стоит обратить внимание, чтобы впредь избежать ошибок, которые могут стоить учреждению госаккредитации? Например, в магистратуре должно быть не менее 80 процентов "остепененных" педагогов, а научный руководитель магистерской программы должен следить за тем, чтобы исследования магистров ежегодно были представлены на международных конференциях.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор
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