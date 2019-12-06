"Российская газета" приглашает на non/fiction

Начала свою работу 21-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В этом году она впервые в своей истории проходит на новой площадке - в Гостином дворе. По данным организаторов, в этом году в ней принимают участи более трех сотен участников (издательств, культурных институций и книготорговых компаний) из 29 стран мира. Среди них традиционно "Российская газета". На стенде Р-6 посетителям предлагается оформить подписку на любые издания РГ по специальным ценам и получить подарки. Расположение стенда можно увидеть на схеме ярмарки:

Фото: Андрей Шимарский/ Мария Сухотина

А в заключительный день работы non/fiction, в понедельник 9 декабря, "Российская газета" приглашает на творческие встречи с Валерием Выжутовичем и Юрием Лепским.

9 декабря 13:15 - 14:15 ("Литературное кафе") - Презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем". Вот уже десять лет Валерий Выжутович берёт подробные интервью у известных деятелей культуры, учёных, философов, историков, экономистов. Эта книга - уже пятый сборник таких бесед. "Он не просто признанный мастер жанра и не просто мыслит драматургически, выстраивая интервью как некое интеллектуальное действо. Он, говоря профессиональным языком, выкладывает из множества осколков цельную мозаику", - говорит о журналистской манере Выжутовича писатель и телеведущий Александр Архангельский.

9 декабря 16:00 - 17:00 ("Зона Семинаров №2") - Презентация книги Юрия Лепского "Бродский только что ушел". Книга Юрия Лепского тоже состоит преимущественно из интервью, и все они объединены одной центральной фигурой - Иосифом Бродским. Автор говорит с теми, кто хорошо знал поэта в разные периоды его жизни. Они вспоминают об Иосифе Александровиче, гуляют его любимыми маршрутами в Санкт-Петербурге, Венеции, Лондоне и Нью-Йорке. Книга "Бродский только что ушёл" - возможность для тех, кто не был знаком с поэтом, увидеть и понять его, пережить общие эмоции, получить те же впечатления. "Смысл этих поисков состоит ещё и в том, чтобы понять, где находишься ты сам в современном контексте великой Культуры, завещанной нам гениями", - пишет почётный профессор Килского университета (Лондон) Валентина Полухина.