Российские фигуристки провели неоднозначную тренировку перед финалом Гран-при

Олимпийская чемпионка Алина Загитова чисто исполнила короткую программу на тренировке перед финалом Гран-при в Турине. Ее главный конкурентки Александра Трусова и Алена Косторная допустили ошибки.

Вечером в пятницу в финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине, состоится выступление у представительниц одиночного катания. Утром они провели тренировку.

Как сообщает ТАСС, олимпийская чемпионка Алина Загитова успешно выполнила все сложные элементы из своей короткой программы, включая каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Другая претендентка на победу 15-летняя Александра Трусова упала при попытке выполнения тройного акселя, являющегося самым сложным из прыжков в ее программе. После этого она успешно выполнила несколько четверных прыжков из произвольной программы, а следом еще несколько раз прыгнула тройной аксель, не получившийся вначале.

У 16-летней Алены Косторной также не получился тройной аксель, чуть позже она ошиблась, исполняя тройной лутц. Также ей не удалось чисто исполнить каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Еще одна юная российская участница - 15-летняя Анна Щербакова - на тренировке свою программу выполнила чисто. Без ошибок выполнила элементы своего выступления и главная соперница россиянок Рика Кихира. В 21:50 по московскому начнется выступление женщин в короткой программе.