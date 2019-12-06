Российский вратарь "Рейнджерс" стал первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев признан лучшим игроком дня в НХЛ.

Минувшей ночью Георгиев внес весомый вклад в победу "рейнджеров" над "Коламбусом" со счетом 3:2. Соперник нанес по воротам Георгиева 47 бросков, 45 из них российский страж ворот отразил, причем в паре моментов ему пришлось продемонстрировать все свои умения.

Лучшую оценку игре Георгиева в этот вечер дал тренер Дэвид Куинн. "Слава богу, у нас был Георгиев", - сказал он после матча.

Второй звездой дня стал российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников. В матче против "Сан-Хосе", который его команда выиграла в серии буллитов - 3:3, он отметился голом, передачей, а также реализовал победный буллит.

Третья звезда дня - нападающий "Аризоны" Фил Кессел, ставший автором двух шайб в матче против "Филадельфии", который его команда выиграла со счетом 3:1.