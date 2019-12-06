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06.12.2019 10:00
Рубрика: Спорт

Российский вратарь "Рейнджерс" стал первой звездой дня в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев признан лучшим игроком дня в НХЛ.

Минувшей ночью Георгиев внес весомый вклад в победу "рейнджеров" над "Коламбусом" со счетом 3:2. Соперник нанес по воротам Георгиева 47 бросков, 45 из них российский страж ворот отразил, причем в паре моментов ему пришлось продемонстрировать все свои умения.

Фото: AP Photo/Winslow Townson
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Лучшую оценку игре Георгиева в этот вечер дал тренер Дэвид Куинн. "Слава богу, у нас был Георгиев", - сказал он после матча.

Второй звездой дня стал российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников. В матче против "Сан-Хосе", который его команда выиграла в серии буллитов - 3:3, он отметился голом, передачей, а также реализовал победный буллит.

Третья звезда дня - нападающий "Аризоны" Фил Кессел, ставший автором двух шайб в матче против "Филадельфии", который его команда выиграла со счетом 3:1.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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