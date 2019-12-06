Росстат зафиксировал самый большой рост цен на помидоры и гречку

Потребительские цены в России в ноябре 2019 года выросли на 0,3% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает Росстат. В годовом выражении (по сравнению с ноябрем прошлого года) инфляция в стране замедлилась до 3,5%.

За прошедший месяц цены на продовольственные товары выросли на 0,5%, на непродовольственные товары - на 0,3%, а цены на услуги поднялись на 0,1%.

В 50 регионах (кроме автономных округов, входящих в состав областей) потребительские товары и услуги подорожали на 0,3% и более. Больше всего в Республике Северная Осетия - Алания - на 0,9% из-за роста цен на продукты питания на 2,3%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,2% (с начала года - прирост цен составил 3,0% и 2,6% соответственно).

Какие продукты больше всего подешевели

В ноябре более всего снизились цены на сахар-песок - на 7,8%. Причем во всех российских регионах. В 16 субъектах при этом сахар подешевел на 10 % и более, заметнее всего в Республике Марий Эл - на 17%.

Апельсины подешевели на 6%, лимоны - на 4,6%, свекла столовая - на 3,2%, капуста белокочанная - на 2,6%, морковь - на 1,8%, лук репчатый - на 1,1%, яблоки - на 0,8%. На 6,1% подешевело пшено, на 0,4-0,9% - свинина, мясо кур, рис шлифованный, крупа манная и перец черный (горошек).

Какие продукты подорожали

Существенно подорожала гречка - на 11%. В 29 регионах цены на нее выросли на 15% и более, заметнее всего в Еврейской автономной области и Республике Тыва - на 28,8% и 27,2% соответственно.

Кроме того, на 0,8-1,2% подорожали мороженая рыба, сельдь соленая, сыры, молоко пастеризованное, сметана, йогурты, соки фруктовые. Помидоры стали дороже на 32,1%, огурцы свежие - на 17,8%, чеснок - на 3,7%, виноград - на 3,6%.