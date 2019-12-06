Российскому транспорту обеспечат инновации

Российская венчурная компания (РВК) и РЖД объявили о начале совместной работы над созданием инновационной инфраструктуры для транспортной отрасли.

Соглашение об этом было подписано на форуме "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи. Партнеры планируют развивать технологии транспортного машиностроения и приборостроения, работать над проектами в сфере разработки новых материалов, роботизации, 3D-печати, квантовых коммуникаций.

Сфера ответственности РЖД - поиск, отбор и продвижение высокотехнологичных проектов для российской железнодорожной отрасли и транспортной инфраструктуры в целом. РВК в рамках соглашения будет разрабатывать образовательные проекты для повышения уровня компетенций сотрудников РЖД в части работы со стартапами и построения корпоративной инновационной культуры.

Инструментами взаимодействия станут ранее анонсированные венчурные фонды, в интересах которых будет действовать акселератор на базе GenerationS от РВК.

"Партнерство создаст поток высокотехнологичных проектов для двух венчурных фондов, которые мы готовим с РЖД, - пояснил гендиректор РВК Александр Повалко. - Таким образом, участники акселератора смогут подготовить свой проект к получению инвестиций, а партнер создаст внутри компании полноценную экосистему работы с инструментами открытых инноваций".