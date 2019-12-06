СК прекратил дело в отношении участника акции в Москве 27 июля Фомина

Следственный комитет России прекратил уголовное дело Сергея Фомина, подозревавшегося в участии в беспорядках. Изначально правоохранители предполагали, что он направлял действия других лиц, то есть был в числе организаторов беспорядков. Но в ходе разбирательства следствие пришло к выводу, что человек невиновен.

"Следственный комитет Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля 2019 года, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина, - сообщили в СК. - Процессуальное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности, в том числе свидетельских показаний и детального изучения видеозаписей камер видеонаблюдения. Уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена".

При этом следователи усмотрели в действиях Фомина признаки административного правонарушения. Соответствующие материалы направлены в полицию.