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06.12.2019 16:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК прекратил дело в отношении участника акции в Москве 27 июля Фомина

Текст: Владислав Куликов

Следственный комитет России прекратил уголовное дело Сергея Фомина, подозревавшегося в участии в беспорядках. Изначально правоохранители предполагали, что он направлял действия других лиц, то есть был в числе организаторов беспорядков. Но в ходе разбирательства следствие пришло к выводу, что человек невиновен.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Следственный комитет Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля 2019 года, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина, - сообщили в СК. - Процессуальное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности, в том числе свидетельских показаний и детального изучения видеозаписей камер видеонаблюдения. Уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена".

При этом следователи усмотрели в действиях Фомина признаки административного правонарушения. Соответствующие материалы направлены в полицию.

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