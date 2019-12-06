Следы тайного римского общества найдены в Помпеях

Итальянские археологи и архитекторы при исследовании недавно обнаруженного в городе Помпеи роскошного дома обнаружили изображения с загадочными символами, которые приписывают тайному обществу громатиков.

Как сообщает Eurek Alert, совместный доклад об исследовании представили директор археологического центра Помпеи Массимо Осанна, а также Луиза Ферро и Джулио Магли из Архитектурной школы при Миланском техническом университете.

В работе описывается исследование роскошного дома, обнаруженного недавно в городе Помпеи, погибшем при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Археологи нашли внутри почти нетронутые полы, украшенные двумя прекрасными мозаиками, и ряд загадочных изображений.

Среди них имеется, например, квадрат, вписанный в круг. Круг разрезан двумя перпендикулярными линиями, одна из которых совпадает с продольной осью атриума дома. Она выглядит как своеобразная роза ветров, которая помогает разделить круг на восемь равных секторов.

Исследователи заметили, что это изображение поразительно похоже на рисунки из средневекового кодекса. В нем был проиллюстрирован способ, которым техники разделяли территорию и который долгое время хранился в секрете.

Техники занимались центурированием - разделением земель. В своей работе ученые отмечают, что планирование римских городов и акведуков было идеально точным. Техников называли громатиками (Gromatics) из-за их главного рабочего инструмента, называвшегося "грома" (Groma).

Принцип его действия был основан на кресте, сооруженном из четырех перпендикулярных рычагов. К каждому из них крепился шнур с одинаковым весом, что позволяло использовать их как отвесы. Землемер мог с предельной точностью выровнять две противоположные, очень тонкие отвесные линии с опорными вешками, которые обычно удерживались помощниками на различных расстояниях. Точно так же геодезические рейки используются в современной теодолитной съемке.

Громатики состояли в своей особой закрытой гильдии. Исследователи предполагают, что найденный в Помпеях дом мог быть местом для проведения встреч и собраний этого общества. Впрочем, это мог быть и дом одного из громатиков.

На это указывает другой рисунок, обнаруженный в здании археологами. Это круг с вписанным в него крестом, который выглядит как "грома". К слову, чрезвычайно точные проекты центурирования все еще встречаются сегодня в Италии и других средиземноморских странах.