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Смартфон vivo V17 с AI-квадрокамерой начал продаваться в России

Текст:   Владимир Болотин
06.12.2019,  
23:00
Компания vivo объявила о старте продаж нового смартфона vivo V17 с 48 Мп AI-квадрокамерой.
Фото: Vivo Фото: Vivo
Фото: Vivo

Устройство получило 6,38-дюймовый Super AMOLED дисплей, который занимает 90% передней панели. Построена новинка на базе платформы Qualcomm Snapdragon 665 с 8 Гб оперативной памяти, для хранения контента предусмотрено 128 Гб встроенной флеш-памяти, кроме того, есть поддержка карт памяти объемом до 128 Гб. Смартфон получил мощный аккумулятор емкостью 4500 мАч с функцией быстрой зарядки.

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У vivo V17 основная камера из 4-х модулей - 48 Мп + 8 Мп с сверхширокоугольным объективом + 2 Мп с макрообъективом + 2 Мп для портретной съемки - с поддержкой искусственного интеллекта. Фронтальная камера устройства получила разрешение - 32 Мп.

В продаже устройство появится 7 декабря по цене 22 990 рублей.

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