СМИ уличили КНДР в подготовке к испытанию ракетных двигателей

Американский телеканал CNN сообщил, что северокорейские власти могут готовиться к возобновлению испытаний ракетных двигателей. Они пройдут на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни.

Данная информация подтверждается спутниковыми снимками, полученными частной калифорнийской компанией Planet Labs. На них видно, что неподалеку от площадки для испытаний появился большой грузовой контейнер. Между тем, по сообщению телеканала, речь не идет о ракетных запусках.

Неделю назад Северная Корея провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Они прошли на полигоне Академии национальной обороны КНДР.