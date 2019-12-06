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06.12.2019 12:37

Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив

Текст: Галина Мисливская
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

В этом году, как и в предыдущих, Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Фото: iStock
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"Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет", - сказал он. Сенаторы планируют ограничиться "формальным поздравлением" и выпить по бокалу шампанского.

Тимченко уточнил, что праздничных корпоративов в верхней палате парламента давно уже не проводится.

Как правило сенаторы поздравляют друг друга с наступающим Новый годом по окончании последнего заседания осенней сессии. В этом году оно запланировано на 24 декабря.

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