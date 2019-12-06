Спецслужбы РФ и Беларуси задержали контрабандистов оружия и наркотиков

ФСБ России совместно совместно с КГБ Беларуси обезвредила международную преступную группу, которая занималась контрабандой оружия и сбытом наркотиков.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы, были задержаны с поличным 5-6 декабря в Новгородской и Ленинградской областях, при сбыте партии оружия и наркотиков. Во время обысков у криминальных "бизнесменов" были изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета - ТТ, ПМ и Browning, около 60 патронов различного калибра, а также амфетамин и кокаин и 560 тысяч рублей и 17600 долларов США.

Судя по кадрам оперативного видео, одно задержание произошло в квартире у подозреваемого, остальные на улице. Причем задержания на улице происходили столь молниеносно, что задержанные даже не успевали понять, что происходит, как оказывались на земле в наручниках за спиной. Кроме того, у одного из задержанных в машине были найдены ручные гранаты и пистолет ПМ с глушителем.

Как отметили в ЦОС ФСБ, сейчас проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников задержанных, а также каналов поступления оружия и наркотиков.