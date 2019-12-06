Врачи рассказали об особенностях употребления спиртного на корпоративах

Медики настоятельно рекомендуют избегать употребления алкоголя. Это, с точки зрения специалистов, самый лучший способ сохранить здоровье. Но если все же приходится пить спиртные напитки, например, на новогодних корпоративах, то следует придерживаться определенных правил.

По словам экспертов, мнение которых приводит РИА Новости, опьянение наступает у каждого человека в зависимости от содержания в его организме фермента алкогольдегидрогеназа. Как отмечает врач-терапевт Виктор Лишин, такого фермента больше у жителей южных регионов, где принято пить вино. Чем больше уровень алкогольдегидрогеназа, тем дольше человек сможет не пьянеть.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун советует рассчитать свою собственную умеренную дозу алкоголя. По его словам в среднем у 70-килограммового человека 50 миллилитров водки выводятся в течение часа. А психиатр-нарколог Алексей Магалиф рекомендует не смешивать разные напитки и ни в коем случае не употреблять алкоголь на голодный желудок. При этом двигательная активность, например, танцы улучшат обменные процессы в организме.

Алкогольные напитки лучше закусывать продуктами, содержащими белки, жиры и растительную клетчатку, которая препятствует всасыванию алкогольных калорий и стимулирует работу желудочно-кишечного тракта.

"Если клетчатка будет смешана с источником белка, а также жиром в составе этих продуктов, то ситуация облегчается, потому что жировые и белковые компоненты надолго остаются в желудке, они обрабатываются в кислой среде, и процесс этот достаточно пролонгированный - от двух до четырех часов", - говорит врач-диетолог Маргарита Королева.

Такая закуска снизит риск алкогольного отравления. А вот соленья не окажут влияния на всасываемость алкоголя. Кроме того специалисты рекомендуют запивать спиртные напитки водой, чтобы снизить эффект опьянения. На следующее утро вода также позволит восполнить недостаток жидкости, вызванный алкоголем. При этом рекомендуется пить воду с лимоном.