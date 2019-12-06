Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4985. Аудиозапись Гарик Жиробас - "Если бы я мог", размещенная в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Тулы от 25.07.2019 и определение Советского районного суда г. Тулы от 02.09.2019);

4986. Аудиозапись Гарик Жиробас (Релакс 1977) - "Если бы я мог", размещенная в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Тулы от 25.07.2019 и определение Советского районного суда г. Тулы от 02.09.2019);

4987. Аудиозапись Гарик Жиробас - "Русский народ", размещенная в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Тулы от 25.07.2019 и определение Советского районного суда г. Тулы от 02.09.2019);

4988. Аудиозапись Релакс - "Русский народ", размещенная в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Тулы от 25.07.2019 и определение Советского районного суда г. Тулы от 02.09.2019);

4989. Размещенный в газете "Вакыт! Урал" от 16.10.2015 N 19 (122) печатный материал "Хиджэб талаптары" ("Требования хиджаба"), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21.08.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 18.09.2019);

4990. Размещенный в газете "Вакыт! Урал" от 16.10.2015 N 19 (122) печатный материал "Армагеддон. Киэмэт коне алыштары кылыстар кэм Ивнгвлэр буласакмы?" ("Армагеддон. Битвы в Судный день будут на мечах и копьях?"), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21.08.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 18.09.2019);

4991. Размещенный в газете "Вакыт! Урал" от 16.10.2015 N 19 (122) печатный материал "Гэшурэ коне" ("День Ашуры", автор: Иршат хазрат Назиров), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21.08.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 18.09.2019);

4992. Размещенное в газете "Вакыт! Урал" от 16.10.2015 N 19 (122) стихотворение "Ир-егет hузе" ("Слово мужчины", автор Айгиз Сафин), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21.08.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 18.09.2019);

4993. Информационный материал - аудиозапись с текстом песни Rahowa (Рахова), исполнитель "Molot", продолжительностью около 04 минут 46 секунд, начинающейся словами "Над планетой Земля диск белого солнца встает..." и заканчивающейся словами "Расовая Священная война! RaHoWa! RaHoWa! (решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону от 11.09.2019);

4994. Информационный материал - аудиозапись с текстом песни "Qur March" ("Наш марш"), исполнитель "Molot", продолжительностью около 04 минут 06 секунд, начинающейся словами: "Обычный вечер - день трудовой подошел к концу..." и заканчивающейся словами: "Скинхэд - верность и честь, жестокой будет ваша месть" (решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону от 11.09.2019);

4995. Видеоматериал "Шендаков говорит: "Чеченцы и Ингуши, перебейте друг друга!", а также, имеющий иные названия на разных сайтах ("Михаил Шендаков в ударе", "Обращение нациста Шендакова Михаила Анатольевича", "РуССкий фашист/ Чеченцы & Ингуши перебейте друг Друга", "Полковник Михаил Шендаков - мнение насчет Ингушетии и ингушей" и т.д.), начинающийся со слов "Тварям, налоги чтобы туда уходили" и заканчивающийся словами того же мужчины: "вы раковая опухоль на больном теле России" общей продолжительностью 28 секунд (решение Октябрьского районного суда г. Грозного от 01.10.2019);

4996. Видеоматериал под названием "Разговор к Чеченцам и чечено-язычным рабам России (на чеченском)" на чеченском языке общей продолжительностью 20 минут 19 секунд, который начинается со слов Тахана xlapa къамел дар бахьан вайн нохчийн велоят. Хlокху тlаьххарчу хенахь ваина хьахезаш болу хаамаш ("Поводом моего обращения послужили разговоры, сообщения, которые мы слышим в последнее время в чеченском велояте...") и заканчивается - "Дала мкуь лахь дикчу arlop xlapa аш дlаэцарна сатесна м аду ваи" ("Надеюсь, что вы все поймете...") (решение Наурского районного суда Чеченской Республики от 27.05.2019);

4997. Видеоматериал под названием "кафыров люль" на чеченском языке общей продолжительностью 4 минуты 4 секунды, который начинается со слов "Цуьна да, нана мила хиллам ца хаа суна" ("кто был отец, кто была мать...") и заканчивается "И ву хьа да а, нана a. Xlapa ву хъуна хьан денда" ("Рамзан - вот твои корни, вот здесь твой отец, твоя мать...") (решение Наурского районного суда Чеченской Республики от 27.05.2019);

4998. Текст стихотворения под названием: "Палестина в борьбе", изготовленный Евстратовым А.Г. (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011 и определение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 20.06.2011);

4999. Текстовый документ под названием: "Терроризм", антиклерикализм, социализм, революции", изготовленный Евстратовым А.Г. (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011 и определение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 20.06.2011).

Изменения в федеральном списке экстремистских материалов

Пункты 893-896 изложены в следующей редакции:

893. Текстовый документ под названием: "Имам Шамиль и его "Мусульманская империя", изготовленный Евстратовым А.Г. (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011 и определение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 20.06.2011);

894. Текстовый документ под названием: "Яркий период" политического Ислама, изготовленный Евстратовым А.Г. (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011 и определение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 20.06.2011);

895. Текстовый документ под названием: "Победа над куффром близка!", изготовленный Евстратовым А.Г. (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011 и определение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 20.06.2011);

896. Текстовый документ под названием: "Сложен выбор для мусульманина", изготовленный Евстратовым А.Г. (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011 и определение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 20.06.2011).

Исключение из федерального списка экстремистских материалов

3381. Информационный визуальный и текстовой материал, размещенный в сети Интернет по адресу http://vk.com/ amfeon: Фотоматериал с надписью "Великая прекрасная Россия..." (http://cs425221.vk.me/ v425221529/43ab/SM7 A_G70W60.jpg) (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 29.01.2016).

Дополнение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

19. "Clovek v tisni, o.p.s" ("People In Need", "Человек в беде") (Чешская Республика) (распоряжение Минюста России от 12.11.2019 N 1443-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 07.11.2019).

Информация предоставлена Минюстом России