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06.12.2019 15:06
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Биологи из Гарвардского университета доказали, что простейшее одноклеточное - инфузория может запоминать информацию и применять ее в своей жизни. Привел их к этим выводам эксперимент столетней давности, который они повторили снова. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале Current Biology.

У одноклеточных нет мозга или другого приспособления для того чтобы мыслить или запоминать. Однако в их организме, по словам автора исследования, биолога Джереми Гунавардена, все-таки существует какой-то механизм, позволяющий им запоминать ситуации, опасные для них и в дальнейшем избегать их.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Сто лет назад американский зоолог Герберт Спенсер Дженнингс провел такой опыт. Он пытался накормить инфузорию едкой красной краской, вызывающей у простейших раздражение. Изначально инфузории сдвигали в сторону свое тело, пытаясь избежать контакта с краской и не дать ей попасть на волоски на поверхности их клетки, которые непрерывно захватывают кусочки пищи и транспортируют их внутрь. Если избежать контакта не удавалось, инфузории меняли стратегию поведения - они начинали вращать этими волосками в противоположную сторону, отталкивая раздражитель. Если и это не имело эффекта, инфузории начинали сокращаться, откреплялись от поедаемой органики и уплывали прочь.

Таким образом ученый пришел к выводу, что у одноклеточных организмов есть своеобразная память.

Многие ученые после этого пытались повторить эксперименты с одноклеточными. Однако их постигала неудача, столь сложных форм поведения больше никто не смог зафиксировать, и в итоге сама версия Дженнингса стала подвергаться обструкции.

Фото: iStock
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А несколько лет назад трудами американского зоолога заинтересовался Джереми Гунавардена. Он и обратил внимание, что все повторные эксперименты проводились на другом виде инфузорий, которые добывают пищу, не прикрепляясь к поедаемой органике. И провел эксперимент заново, отыскав не без труда колонии нужного вида инфузорий Stentor roeselii в американских водоемах.

Вырастив достаточное количество этих простейших, биолог со своей командой единомышленников повторили опыты Дженнингса. Только на этот раз заменили едкую краску на пластиковые шарики, которые раздражали инфузорий еще сильнее, чем природный краситель.

Новые эксперименты подтвердили выводы Дженнингса. При этом команда гарвардских ученых продвинулась еще дальше.

Они заметили, что инфузории либо сжимаются при контакте с шариками либо сразу открепляются от поедаемой органики, причем как инфузория совершает этот выбор, пока не ясно.

Это не простые "игры" ученых. На самом деле, если им удастся понять механизм этого выбора, то они найдут ключ к тому, как возникают метастазы рака. "Поскольку, возможно, существует некая форма "клеточного мышления", позволяющая одиночным клеткам обрабатывать большие массивы информации и принимать сложные решения в ответ на конкретные сигналы, поступающие извне. Учитывая то, что вся жизнь на Земле происходит из одного источника, наше открытие имеет широкое применение и очень важное значение для всей биологии", - сказал Гунавардена.

Общество Наука
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