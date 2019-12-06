Трамп готов отправить на Ближний Восток еще несколько тысяч военных

Пентагон предложил руководству США отправить еще несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток, якобы с целью "сдерживания агрессии Ирана и продолжающемся вмешательства Тегерана в Ирак, Сирию и другие страны региона".

Президент США Дональд Трамп, по информации The Associated Press, уже одобрил это предложение несмотря на то, что ранее неоднократно говорил о предстоящем выводе американского воинского контингента с Ближнего Востока. Так, в октябре он назвал единственной величайшей ошибкой, которую Соединенные Штаты совершили в своей истории, то, что "страна попала в зыбучие пески на Ближнем Востоке".

"Мы объявим, будем ли мы делать это или нет. Конечно, может быть угроза. И если есть угроза, она будет встречена очень сильно", - заявил Трамп в четверг, отвечая на вопрос о возможном увеличении численности войск в регионе.

Чуть позже советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в эфире "Fox News Channel" заявил, что глава Белого дома готов направить еще больше войск на Ближний Восток. "Если войска нужны для сдерживания Ирана, у нас есть возможность перебросить их в регион, хотя я не думаю, что это произойдет прямо сейчас", - сказал О'Брайен.

Напомним, что Джон Руд, заместитель министра обороны США по вопросам политики, выступая в конгрессе в четверг, заявил, что шеф Пентагона Марк Эспер намерен увеличить количество американских военных, дислоцированных в регионе. Другие официальные лица в частных беседах заявили, что речь идет об отправке от 5000 до 7000 военнослужащих на Ближний Восток, но все они подчеркнули, что окончательных решений на этот счет еще не принято.

Данный вопрос обсуждается в Белом доме с весны этого года после серии морских атак и взрывов в Саудовской Аравии, в которых США и некоторые страны Ближнего Востока обвиняют Иран.

Руководство Пентагона настаивает на том, что Соединенные Штаты должны увеличить свое присутствие в регионе, чтобы удержать Иран от проведения более масштабных атак. Руд не предоставил подробностей, подтверждающих необходимость отправки дополнительного количества военных, но сказал конгрессменам, что Белый дом обеспокоен недавними показаниями разведки, свидетельствующим о якобы возможном увеличении угрозы со стороны Ирана.

Однако, как отмечает АР, его уклончивые ответы еще больше запутали законодателей, которые несколько раз спрашивали у него, действительно ли верны сообщениях ряда СМИ о том, что в регион могут быть направлены еще 14 тысяч американских военнослужащих. Вскоре после слушаний пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах разослала заявление, в котором категорически опровергла оправку на Ближний Восток 14 тысяч военных. По ее словам, Эспер заявил председателю комитета сената по разведке в четверг утром, что Пентагон "не рассматривает возможность отправки 14 тысяч дополнительных военнослужащих" в регион.

Обсуждение вопроса отправки американских военнослужащих на Ближний Восток активизировалось в четверг, когда администрация Трампа обвинила иранские силы безопасности в убийстве более 1000 человек в недавних протестах, охвативших страну.

Вместе с тем, Белый дом не представил документальных доказательств в обоснование этих обвинений. Брайан Хук, специальный представитель США по Ирану, заявил журналистам, что подсчет основывался на разнообразных сообщениях, поступающих из Ирана, а также на анализе разведданных.

По некоторым данным, цифры Хука совпадают с цифрой, опубликованной в среду вечером группой иранских изгнанников под названием "Моджахеды-и-Хальк" (запрещена в РФ), которая, по данным агентства, платила личному адвокату Трампа Руди Джулиани за его комментарии о событиях в Иране в прошлом. Эта группировка, отмечают эксперты, может быть связана с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство") и была вовлечена в террористическую деятельность в регионе в течении почти сорока лет, после победы исламской революции в Иране в 1979 году. Она также нападал на чиновников и правительственные учреждения в Иране и за рубежом. Любопытно, что перед этим в 1970-е годы она стояла за атаками на американцев в Иране.

Официальный Тегеран утверждает, что именно члены этой группировки и сторонники изгнанного наследного принца Реза Пехлеви, сына покойного шаха страны, стоят за беспорядками в Иране вместе с иностранными державами.

Как отмечают эксперты, заявления Хука прозвучали после того, как США усилили свою "кампанию оказания максимального давления" на Иран, которую они начали после выхода из ядерной сделки 2015 года. Эта кампания ознаменовалась введением все более жестких санкций и усилением риторики Трампа и Белого дома в отношении Тегерана и его руководства.

В рамках кампании по оказанию давления на Тегеран Хук объявил о том, что США предлагают вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение высокопоставленного командира Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР), который, как полагают в Вашингтоне, поддерживает повстанцев в Йемене. Хук сказал, что Абдул Реза Шахалай ответственен за многочисленные нападения на американские войска в Ираке и якобы организовал заговор с целью убийства посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах в ресторане в Вашингтоне.