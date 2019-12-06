Трамп готов пересмотреть стратегию по смене власти в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам разработать новую стратегию по смене власти в Венесуэле, так как больше не испытывает иллюзий в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в администрации Белого дома.

Как сообщается, на этой неделе по поручению Трампа состоялась встреча высокопоставленных чиновников, на которой обсуждались варианты дальнейшего развития ситуации в Венесуэле. При этом в Вашингтоне усомнились в способности Гуайдо в среднесрочной перспективе захватить власть в этой латиноамериканской республике.

По сведениям агентства, Белый дом вплотную рассматривает идею существенного усиления политико-экономического давления на Кубу как главного спонсора властей Венесуэлы.