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06.12.2019 22:08
Рубрика: В мире

Трамп готов пересмотреть стратегию по смене власти в Венесуэле

Текст: Владимир Шилов

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам разработать новую стратегию по смене власти в Венесуэле, так как больше не испытывает иллюзий в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в администрации Белого дома.

Экс-президент Бразилии рассказал, как Трамп обсуждал интервенцию в Венесуэлу

Как сообщается, на этой неделе по поручению Трампа состоялась встреча высокопоставленных чиновников, на которой обсуждались варианты дальнейшего развития ситуации в Венесуэле. При этом в Вашингтоне усомнились в способности Гуайдо в среднесрочной перспективе захватить власть в этой латиноамериканской республике.

По сведениям агентства, Белый дом вплотную рассматривает идею существенного усиления политико-экономического давления на Кубу как главного спонсора властей Венесуэлы.

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