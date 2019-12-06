Трамп призвал постпредов стран СБ ООН к совместной работе по КНДР и Афганистану

Обед с постпредами стран-членов Совбеза ООН в Белом доме, 5 декабря 2019 г. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

В Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с постпредами стран-членов Совета Безопасности ООН. Американский лидер заявил о необходимости совместной работы по денуклеаризации Корейского полуострова и урегулированию в Афганистане.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, пишет ТАСС. Трамп призвал дипломатов принять меры для противодействия субъектам, угрожающим глобальной безопасности и процветанию. Президент США также заявил, что каждая страна должна внести свой вклад "в выполнении мандата СБ ООН по поддержке международного мира и безопасности".

Отметим, что данный визит совпал с вступлением Соединенных Штатов в статус страны-председателя Совета Безопасности ООН в декабре.