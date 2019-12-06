Новости

Болгария опровергла информацию о возведении у себя базы НАТО 16:20
Зачем в Риге запустили процесс роспуска думы 16:19
Сенаторы избрали Наталью Кочанову спикером Совета Республики Беларусь 16:13
Путин и Лукашенко обсудят в Сочи перспективы интеграции 16:12
В Крыму мэров обяжут согласовывать вырубку деревьев с Совмином 16:08
Один из самых ранних образцов ПК впервые показали на видео 16:08
Geely рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году 16:00
Устроители концерта Scorpions на Урале отказали в выплатах VIP-зрителям 15:57
В Донбассе отвергли инициативу Киева о "муниципальных стражах" 15:56
В Северной Осетии госдолг в 2019 году снизился на 224 млн рублей 15:53
В Китае раскопали 4000-летние круглые объекты 15:49
Мечта Голливуда: в США рассказали о необычном российском оружии 15:43
Матвиенко призвала не распространять маркировку на "пирожки и конфеты" 15:41
Вышел трейлер фантастического сериала с Мишель Монахэн "Мессия" 15:20
Почта России выпустила открытку с малой планетой "Челябинск" 15:10
Роскошный доспех кельтского вождя назвали "находкой тысячелетия" 15:10
Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить 15:06
В самарской поликлинике инвалида заставили снимать гипс кусачками 15:03
Volkswagen анонсировал купеобразный кроссовер на базе Polo 15:01
Анна Нетребко споет "Тоску" на премьере в "Ла Скала" 15:00
Опрос: Большинство украинцев выступают за компромисс по Донбассу 14:58
Главаря банды, убившей главу ингушского центра "Э", привезли на допрос 14:55
Путин назвал условие для транзита газа через Украину 14:50
Саймон Пегг экранизирует книгу Нила Геймана 14:48
В Симферополе завершен ремонт набережной Салгира 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 15:56
Рубрика: В мире

В Донбассе отвергли инициативу Киева о "муниципальных стражах"

Текст: Владимир Шилов

На территории Донбасса не будет никаких "муниципальных стражей". Об этом сегодня заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании неких сил правопорядка для обеспечения безопасности на неподконтрольных Киеву территориях.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Пранкер Лексус попросил у Зеленского разрешение на въезд в Украину

"Никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим, - подчеркнул Пушилин. - "Муниципальных стражей" необходимо создать в Киеве, откуда и начался конфликт". Он напомнил, что, согласно Минским соглашениям, отряды народной милиции должны создаваться только по решению местных советов Донбасса.

По словам главы ДНР, Киев с завидной регулярностью предпринимает попытки переписать минские договоренности и навязать свой вариант "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе.

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал условие для транзита газа через Украину
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Ракета "Союз-2.1а" с космическим "грузовиком" запущена к МКС
Вильфанд рассказал о погодных изменениях на Новый год