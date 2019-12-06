В Донбассе отвергли инициативу Киева о "муниципальных стражах"

На территории Донбасса не будет никаких "муниципальных стражей". Об этом сегодня заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании неких сил правопорядка для обеспечения безопасности на неподконтрольных Киеву территориях.

"Никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим, - подчеркнул Пушилин. - "Муниципальных стражей" необходимо создать в Киеве, откуда и начался конфликт". Он напомнил, что, согласно Минским соглашениям, отряды народной милиции должны создаваться только по решению местных советов Донбасса.

По словам главы ДНР, Киев с завидной регулярностью предпринимает попытки переписать минские договоренности и навязать свой вариант "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе.