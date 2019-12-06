В Израиле назвали кощунством празднование на Украине юбилеев бендеровцев

Недавнее решение Верховной Рады отмечать на государственном уровне дни рождения лидеров экстремистской Организации украинских националистов (ОУН - запрещена в России) является неприемлемым и нуждается в пересмотре. Об этом говорится в адресованном украинским депутатам письме израильского посла на Украине Израиль Джоеля Лиона. Копию документа обнародовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facеbook.

"Мы считаем, что празднование нацистских коллаборационистов - это оскорбление памяти шести миллионов евреев уничтоженных нацистами, - говорится в документе. - Мы требуем пересмотреть включение этих спорных личностей в список тех, кого официально отмечают".

В начале декабря депутаты Верховной рады составили список руководства ОУН, чьи юбилеи должны стать национальными праздниками. Среди них - печально известный Василий Левкович (1920 - 2012), который участвовал в карательных операциях против еврейского населения Ровенской области.