В МЧС России подвели итоги фестиваля "Созвездие мужества"

Лучший пожарный, пиротехник, водолаз, летчик, кинолог, медик, спасатель, горноспасатель, лучшая пожарная и спасательно-воинская части - в таких номинациях подвели итоги года в МЧС России на ежегодной конкурсе "Созвездие мужества". Сегодня чествовали лучших по профессии по 15 номинациям, а также 11 лучших подразделений ведомства.

Церемония награждения состоялась в стенах Академии государственной противопожарной службы.

Всероссийский фестиваль по безопасности и спасению людей проводится в 11-ый раз, но награды не меняются. Победителям как и в самый первый раз, когда министром был еще Сергей Шойгу, вручается бронзовая статуэтка строителя МЧС, коим когда-то и был Сергей Кожугетович. В общем-то, ни для кого не секрет, что наградную скульптуру архитектор с него и лепил. Денежного выражения награда не имеет. Только почет, но и это для сотрудников МЧС очень много значит.

Меняются из года в год лишь победители. За прошедшие десять лет победителями фестиваля МЧС России становились более 500 человек.

- Вручение наград - это высокая оценка вашего труда. Благодаря вашей самоотверженной работе министерство с честью выполняет поставленные задачи, - сказал на открытии церемонии глава МЧС России Евгений Зиничев.

В церемонии награждения также приняли участие заместители Министра и специальные гости: Народный артист Российской Федерации, актер Михаил Пореченков и режиссер фильма "Территория" Александр Мельник.

Чтобы завоевать почетный приз в этом году сотрудникам МЧС по всей стране пришлось не раз выезжать на реагирование, спасать людей на воде и в горах.

Министр отметил, что уходящий год был нелегким для спасателей. Аварии, пожары, наводнения требовали постоянной готовности к реагированию. Министерство совместно с другими ведомствами противостояло крупномасштабным чрезвычайным ситуациям, провело множество спасательных и гуманитарных операций.

- Благодаря решительности и самоотверженности, высокому профессионализму наши сотрудники спасли более 200 тысяч человеческих жизней. Это и есть самый высокий результат работы для всего ведомства, - подчеркнул Евгений Зиничев.

Лучшему водолазу Геннадию Мишаткину из северо-кавказского спасательного центра, в этом году, например, приходилось погружаться на дно высокогорного чеченского озера Казиной Ам. Причем, зимой.

На вопрос, корреспондента "РГ", не холодно ли в студеной воде, надежно ли греет гидрокостюм, водолаз ответил, что костюм-то часа два выдерживает, но дело не в нем. Оказалось, что самое тяжелое дышать холодным воздухом, который охлаждается, пока подается по трубкам из баллонов. Получается, что тело очень быстро и сильно охлаждается изнутри. А если вода мутная и грязная, то бывает такое, что забиваются клапана и невозможно сделать даже малейший вдох.

К сожалению, этот год не обошелся без потерь. Например, ему пришлось доставать погибших людей, в том числе и в его родном Черкесске. В канал глубиной до 7 метров свалился автомобиль. Несовершеннолетний водитель, не справившийся с управлением, и его мать, которая купила ему машину на 14-летие и сама разрешила ездить за рулем без прав, увы, погибли. На тяжелый и крайне неприятный вопрос: не бывает ли ему страшно искать и доставать мертвых, Геннадий Мищаткин ответил: "Если мне становится страшно, я закрываю глаза и продолжаю работать".

Как говорится это действительно очень страшные издержки его профессии.

В вот в номинации лучший кинолог, зрителям в зале пришлось улыбнуться и выдохнуть. Приз взяла собака породы Лабрадор по кличке Мафия. Она специализируется на поиске пропавших людей. В ее родном Сочи нередко теряются в лесу и горах грибники, и туристы. И это тот случай, когда Мафия не зря охотится за людьми. А эти самые люди очень рады, если Мафия их находит и очень благодарны ей за это.

В номинации лучший начальник караула в том году стал Никита Семашкин. В Татарстане, где его часть охраняет казанский Кремль, он не один такой Семашкин-победитель. До него в разные года четыре приза бронзового Сергея Шойгу, увозил Семашкин-старший, отец Никиты, который продолжает работать спасателем там же в Татарстане.

Лучшим врачом в этом году признан Кирилл Чернов из Тулы. Но так получилось, что отличиться ему довелось не на родине пряников, а в далекой Сибири.

Находясь летом на ликвидации последствий опустошительного наводнения в Тулуне, отряд спасателей из 20 человек получил тревожный сигнал, что в Восточных Саянах стало плохо профессиональному альпинисту из Челябинска. Несмотря на то, что тот был хорошо подготовлен и очень опытен сказался все же возраст - 73 года. Пройдя неделю по сложному маршруту, человек неожиданно почувствовал резкую боль в почках, так что не смог сделать и шага. Сложность заключалась найти человека в сложном рельефе местности и посадить вертолет в ущелье на камни. К счастью, через три часа альпинист был найден и спасен. К слову, тот летчик, который пилотировал в тот день Ми-8 сегодня также был признан лучшим по профессии.

Еще одна номинация досталась спасательно-воинской части в Колпино. Там сотрудникам нередко приходится рисковать жизнью, обезвреживая неразорвавшиеся снаряды как фашистские так и наши. В этом году почти в самом центре Питера пришлось повозиться с немецкой авиабомбой весом в тонну. А рядом со знаменитым невским пятачком, довелось снимать амуницию с найденного поисковиками нашего штурмовика Ил-2. Пять снарядов саперы МЧС успешно сняли с подвески самолета, пролежавшего в болоте более 70 лет.

Ну, а лучшим региональным подразделением в системе МЧС в этом году признан главк самого далекого уголка России - ГУ МЧС по Камчатской области.