В правительстве рассказали о переговорах с Беларусью

Условия поставок в Беларусь российской нефти и газа, выдачи новых кредитов будут рассматриваться в пакете с развитием интеграции в рамках Союзного государства двух стран, ее скорости и масштаба, заявил пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов. "Российская сторона придерживается комплексного подхода при обсуждении интеграционных процессов и экономического сотрудничества", - отметил он, комментируя изданию Lenta.ru очередные межправительственные переговоры.

В пятницу в Сочи состоялась встреча премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, в центре внимания которой были остающиеся нерешенными спорные вопросы интеграции в рамках Союзного государства.

В субботу правительства должны представить главам государств результаты своей работы над "дорожными картами" по ускорению союзной интеграции.