Власть
06.12.2019 23:25
Текст: Владимир Кузьмин

В правительстве рассказали о переговорах с Беларусью

Пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов. Дмитрий Астахов/РИА Новости

Условия поставок в Беларусь российской нефти и газа, выдачи новых кредитов будут рассматриваться в пакете с развитием интеграции в рамках Союзного государства двух стран, ее скорости и масштаба, заявил пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов. "Российская сторона придерживается комплексного подхода при обсуждении интеграционных процессов и экономического сотрудничества", - отметил он, комментируя изданию Lenta.ru очередные межправительственные переговоры.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Медведев и Румас обсудили проблемы интеграции

В пятницу в Сочи состоялась встреча премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, в центре внимания которой были остающиеся нерешенными спорные вопросы интеграции в рамках Союзного государства.

В субботу правительства должны представить главам государств результаты своей работы над "дорожными картами" по ускорению союзной интеграции.

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