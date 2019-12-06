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06.12.2019 16:33
Рубрика: Общество

В России впервые "напечатали" кожный имплантат прямо в операционной

Текст: Ирина Невинная

Впервые российские ученые провели уникальный эксперимент по биопечати непосредственно в операционной: коллагеновый имплантат для замещения поврежденной поверхности кожи был "напечатан" прямо во время проведения хирургической операции. Благодаря объемному моделированию живая "заплатка" точно повторяла конфигурацию раневой поверхности.

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Эксперимент проводили ученые лаборатории прогноза МНИОИ имени П.А. Герцена, филиала НМИЦ Радиологии совместно с компанией, разрабатывающей оборудование и всю технологическую цепочку для биопечати. Исследование проводили на крысах. Уникальность эксперимента в том, что имплантат не готовился заранее - его печатали непосредственно в рану на теле животного при помощи робота-манипулятора. В качестве биочернил использовался специально разработанный коллагеновый материал.

О том, что такой эксперимент запланирован на конец года, управляющий партнер компании-разработчика Юсеф Хесуани рассказал на конференции Futuremed-2019 в Санкт-Петербурге. Развитие биопринтинга - одно из наиболее перспективных направлений в трансплантологии и других областях медицины. Когда ученые научатся "тиражировать" человеческие ткани и органы, это решит по меньшей мере две глобальные проблемы в трансплантологии: острую нехватку донорского биоматериала и угрозу несовместимости и отторжения пересаженного органа. Например, в США, где проводится самое большое количество операций по трансплантации - более 25 тысяч в год, в листе ожидания значится 100 тысяч больных, и ежедневно 20 человек умирает, не дождавшись подходящего донора. В России, отметил Юсеф Хесуани, на диализе находится около 20 тысяч больных, при этом операций по трансплантации почки выполняется только около 1000 в год.

Поэтому идея биопринтинга все более востребована во всем мире. Несколько лет назад в мире работало шесть таких лабораторий, а сейчас уже более тысячи. Активно развивается это направление и в России. Первый российский биопринтер был создан в 2014 году, и за прошедшие пять лет ученым удалось многого добиться. В лабораторных условиях уже успешно печатаются образцы плоских и трубчатых органов, таких, как кожа, щитовидная железа, трахея, пояснил Юсеф Хесуани. Успешно прошел и эксперимент по биопечати в космосе - исследователи продвигаются в направлении печати объемных органов, что намного проще сделать в условиях невесомости.

Что касается биопечати в операционной, практически, на пациенте, тут много своих особых сложностей. В частности, зачастую невозможно обеспечить абсолютно неподвижную поверхность тела пациента - ведь он дышит. В результате используется технология in situ - то есть "на месте", она представляет собой сочетание хирургической робототехники с трехмерной биопечатью. С помощью специальных роботических рук печать происходит не только на горизонтальных поверхностях, но и заполняются все объемные тканевые дефекты неправильной формы.

Такая технология минимизирует риски развития осложнений после проведения операции. Кроме того, такой имплантат легче "приживается" - в напечатанную тканеинженерную "конструкцию" мигрируют родные эндотелиальные клетки реципиента, которые участвуют в формировании сосудов, а также прорастают капилляры из окружающей рану ткани.

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Понятно, что эксперимент на животных - это первый шаг к тому, чтобы использовать технологии биопечати при проведении хирургических операций у людей. Печать поврежденного и изъятого у больного органа "на месте" открывает огромные возможности и в перспективе удешевит и сделает более доступным такое лечение, поскольку не нужен будет этап доращивания имплантата в специальных биореакторах и инкубационных системах. Технология открывает новые возможности эффективной помощи больным в самых разных областях медицины - не только в травматологии, при тяжелых повреждениях внутренних органов, но и в кардиологии, нефрологии, онкологии.

"Безусловно, онкология будет одной из первых областей медицины, где эта технология будет востребована. Действительно современный уровень хирургических вмешательств, огромный арсенал прецизионных методов облучения и спектр химиотерапевтических и таргетных препаратов позволяет сегодня добиться излечения большого количества онкологических больных, - отметил генеральный директор НМИЦ Радиологии, академик РАН Андрей Каприн. - Однако качество жизни после такого агрессивного лечения бывает неудовлетворительным, вследствие потери или нарушения функции органов. В этом аспекте мы возлагаем большие надежды на 3D-биопринтинг как на технологию создания конструктов органов из живых элементов".

"В будущем эта технология в регенеративной медицине позволит печатать трехмерные тканеинженерные конструкции непосредственно в месте дефекта конкретного органа пациентов, по сути, мы на пороге революционных перемен в хирургии", - отметил Юсеф Хесуани.

Общество Наука
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