В Совфеде предлагают оплачивать труд учителей по единой схеме

"Сегодня по законодательству систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В общеобразовательных школах им, как правило, выступает муниципалитет, но вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект РФ", - пояснил изданию зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

Сейчас в стране нет единой системы оплаты труда педагогов, поэтому за одинаковую работу учителя получают совершенно разные зарплаты. В некоторых регионах базовый оклад за норму педагогической нагрузки оказался меньше минимального размера оплаты труда почти в два раза.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата учителя общеобразовательной организации за январь-сентябрь 2019 года составила 40 337 рублей: самая высокая зафиксирована на Чукотке (99 тыс. рублей), а самая низкая - в Северной Осетии (21,9 тыс. рублей).

"Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов", - полагает сенатор.

Зарплата учителей должна определяться количеством часов аудиторной нагрузки, уровнем образовательной программы и профессиональными квалификациями педагога, а единая минимальная зарплата должна превышать МРОТ, считают в Совфеде.

На выработку новых правил, по оценке Смирнова, уйдет около года.

За госстандарт в системе оплаты труда учителей выступил и глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский. "Я положительно отношусь к идее введения единой отраслевой системы оплаты труда учителей. Зарплата не может разниться в несколько раз от региона к региону", - сказал он.

В профессиональной среде также поддерживают такую систему как более справедливую. "Нужно установить минимальную гарантированную оплату 18 часов работы учителя в неделю, то есть ставки. Кто-то говорит, что ставка должна быть не меньше двух минимальных размеров оплаты труда. Другие считают, что она должна быть не меньше двух прожиточных минимумов в регионе",- заявил газете сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий.

Против региональной дифференциации высказалась также заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. В Министерстве просвещения изданию не смогли оперативно предоставить комментарий на эту тему.