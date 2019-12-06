В Турции назвали вынужденной мерой покупку российских С-400

В покупке Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 не состоит искать политику, этот выбор был вынужденной мерой. Об этом заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя обострившейся с начала декабря кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

"Мы хотели купить системы ПВО у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим. И это не политический вопрос или политический выбор", - сказал Чавушоглу. Он напомнил, что между Турцией и Россией остается много разногласий. "По Украине, по Грузии, в Сирии наши позиции в ряде случаев отличаются. И мы остаемся страной НАТО ", - сказал он.

Ранее Вашингтон потребовал от турецких властей отказаться от сделки, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.