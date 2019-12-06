Василий Небензя пошутил в гостях у Дональда Трампа

В Белом доме не хватает российской комнаты, если, конечно, она не засекречена. Об этом в шутливой манере заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время ланча в гостях у президента США Дональда Трампа.

Небензя, поблагодарив хозяина Белого дома, "за прием и фантастическое гостеприимство", посетовал, что в ходе экскурсии по зданию ему удалось увидеть китайскую комнату, но он не увидел российской.

"Мы видели китайскую комнату, но не видели русской. Может быть, это совершенно секретно, и мы не нашли", - пошутил Небензя.

"Мы позаботимся об этом", - пообещал в ответ Трамп, слова которого приводит ТАСС.

Еще одна шутка Небензи последовала после заявления польского представителя о грядущем выходе этой страны из Совета безопасности ООН. Постпред России в тон предыдущему выступающему констатировал, что "мы не выйдем из СБ ООН когда-либо".

"Я надеюсь", - ответил на это Трамп.