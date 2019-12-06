Найдена "Венера" возрастом 23 тысячи лет

Во Франции сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при проведении раскопок в Амьене на доисторическом участке Ренанкур обнаружили удивительную скульптуру "Венеры" эпохи палеолита.

Как сообщается на сайте INRAP, это уже не первая статуэтка, обнаруженная в Ренанкуре. Ученые предполагают, что здесь могла работать древняя мастерская по их производству.

Данный участок находится на севере Франции. Он был заселен в период от 35 до 15 тысяч лет назад. Возраст найденной статуэтки помогло установить радиоуглеродное датирование, он оценен примерно в 23 тысячи лет.

Скульптура изображает некое божество, мать-богиню, которую археологи прозвали "Венерой". Ее высота составляет всего четыре сантиметра. Фигура у мастера вышла гипертрофированной - у "Венеры" неестественно большие ягодицы, бедра и грудь. При этом руки богини просто очерчены, а лицо изображено без черт.

Статуэтка была обнаружена на глубине около четырех метров. По мнению ученых, она может относиться к так называемой граветтской культуре, которая развивалась в Европе в период между 28 и 22 тысячами лет назад.

Найденная скульптура вписывается в граветтскую стилистическую традицию, в которой представлены подобные артефакты, найденные ранее, например, "Венера" из местечка Леспуг в Верхней Гаронне.

Кстати, участок в Ренанкуре является одним из немногих свидетельств присутствия современного человека вида Homo sapiens в эпоху палеолита на севере Франции. Вероятно, здесь располагался сезонный лагерь охотников, на что указывают обнаруженные археологами кремневые орудия.

Всего науке известно несколько десятков "Венер" палеолита, которые были найдены на огромной территории от Пиренеев до Сибири. На территории Франции было найдено 15 таких статуэток, причем последнюю из них, до сегодняшнего дня, обнаружили в 1959 году в Турсаке.