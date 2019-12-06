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Венсан Кассель: В России чувствую себя как дома

Новости
    06.12.2019, 12:24
Текст:   Олег Усков

В рамках московской премьеры драмедии "Особенные", в которой Венсан Кассель сыграл одну из главных ролей, французский актер и продюсер рассказал о значимости проката ленты в России. И о том, что в нашей стране чувствует себя как дома.

Фото: Виталий Безруких/РГ
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Фильм "Особенные" (Hors normes) основан на реальной истории двух педагогов, работающих со страдающими аутизмом детьми. Одного из педагогов и сыграл Кассель. Отметив, что съемки в картине научили его терпению и "необходимости приспосабливаться".

Сняться же в картине он решил в том числе потому, что поднятая в ней тема социально остра.

При этом актер акцентировал, как важно для него представлять все свои фильмы в России: "Я знаю, что люди их смотрят. Я знаю, что здесь смотрят много французских фильмов. Каждый раз нас очень тепло принимают", - поделился Кассель в беседе с RT.

Заключив: "Я рад, что в некотором роде чувствую себя здесь как дома".

В российский прокат "Особенные" выйдет 16 января.

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