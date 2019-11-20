Венсан Кассель и режиссеры "1+1" представят в Москве свой новый фильм

4 декабря в Москву с визитом прибудет значительный французский актер Венсан Кассель - чтобы представить свою новую картину "Особенные" (Hors normes). К Касселю, согласно информации от пресс-службы компании Capella Film, примкнут режиссеры фильма Эрик Толедано и Оливье Накаш, известные по комедии "1+1", многим крепко полюбившейся (чему доказательство - череда ремейков и подражаний), а также исполнитель второй из ведущих ролей Реда Калеб.

В программе визита - общение с журналистами и, конечно, премьерный показ с обсуждением, который состоится вечером того же дня в киноцентре "Октябрь". В широкий же российский прокат "Особенные" выйдут 16 января.

Впервые фильм был продемонстрирован на Каннском кинофестивале весной текущего года, после чего посетил еще несколько смотров, взяв приз зрительских симпатий в Сан-Себастьяне. Критики его нежно обласкали, простые зрители горячо приветствовали - во Франции ленту посмотрели свыше миллиона человек.

По центру сюжета - двое мужчин, посвятивших себя такому важному, трудному и благородному делу, как воспитание детей и подростков с аутизмом. Причем, если верить Эрику Толедано, "все сцены фильма взяты из реальной жизни". То есть, видимо, нас ждет в крайней степени трогательное, щемящее сердце и вместе с тем светлое и доброе кино.